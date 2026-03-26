Колишній заступник генерального прокурора України Олексій Баганець через суд домігся підвищення своєї пенсії з майже 43 тис. грн до понад 136 тис. грн. Виплати посадовцю зменшили на період воєнного стану. Про це йдеться у рішенні Рівненського окружного адміністративного суду.

Згідно з матеріалами справи, з травня по жовтень 2025 року Баганець отримував зменшену пенсію через дію урядової постанови, яка передбачала застосування понижувальних коефіцієнтів для окремих категорій пенсій на період воєнного стану.

Попри це, Олексій Баганець звернувся до суду з позовом до Пенсійного фонду. Він вимагав скасувати обмеження, провести перерахунок пенсії без застосування понижувальних коефіцієнтів і виплатити різницю.

Суддя Наталія Дорошенко позов задовольнила повністю. Суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Києві та Рівненській області щодо обмеження пенсії та застосування понижувальних коефіцієнтів.

Суд зобов’язав Пенсійний фонд перерахувати та виплатити пенсію без обмежень із 24 травня 2025 року, з урахуванням раніше виплачених сум. Також із відповідачів стягнуть судовий збір.

Що відомо про Олексія Баганця

Олексій Баганець народився 5 квітня 1954 року в селі Горошине Полтавської області. Закінчив Харківський юридичний інститут. Працював слідчим і обіймав керівні посади у прокуратурах Львівської, Волинської, Рівненської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Олексій Баганець брав участь у розслідуванні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. У той час адвокат Андрій Федур заявляв, що прокурор перешкоджав визнанню матері загиблого потерпілою. Серед основних версій слідства тоді розглядали побутово-хуліганську. За часів Баганця Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо Миколи Мельниченка за підозрою у перевищенні службових повноважень і відкидала версію про можливу причетність до злочину тодішніх високопосадовців.

Крім того, у 2010–2014 роках Баганець займався адвокатською практикою. Зокрема, він був серед захисників колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, якого звинувачували у перевищенні службових повноважень, нецільовому використанні грошей, виділенні квартири своєму водієві тощо. Згодом цю справу визнали політично вмотивованою, а у 2013 році Юрія Луценка помилував президент Володимир Янукович.

У 2014–2015 роках Олексій Баганець обіймав посаду заступника генерального прокурора України. Згодом його відсторонили та звільнили через службове розслідування. Тоді повідомлялося, що за сприяння сина Баганця на території Києва нелегально працювало близько сотні гральних салонів та підпільних казино, зокрема, мережа «Босс».

Після звільнення Олексій Баганець перейшов до адвокатської та правозахисної діяльності.