Чоловік мав перевірити чи відключена напруга при роботі на електричному стовпі

На Тернопільщині працівник обленерго уникнув покарання за порушення правил безпеки під час роботи, що спричинило смерть колеги. Обвинувачений мав перевірити, чи відключена напруга під час роботи на електричному стовпі, однак цього не зробив. Через це його напарника смертельно уразило струмом. Козівський районний суд призначив йому один рік іспитового терміну.

Випадок із смертельним наслідком трапився 23 серпня 2024 року в селі Конюхи Козівської громади. Як йдеться у вироку Козівського районного суду від 3 лютого, вранці бригада місцевого РЕМ «Тернопільобленерго» виїхала до населеного пункту на ліквідацію обриву електропроводу.

Електромонтери знайшли обрив і взялися його лагодити. Під час ремонтних робіт обвинувачений Михайло Баглай знаходився біля службового автомобіля, а його напарник без спеціальних рукавиць для роботи з напругою самостійно відключив фідери струму, виліз на опору лінії електропередач для усунення несправності. Піднімаючись на стовп, електромонтер не переконався, що його напарник переключив трансформатну підстанцію і перевірив наявність чи відсутність напруги. Коли ж працівник обленерго торкнувся дроту, його смертельно травмував електричний струм.

У суді встановили, що обвинувачений мав би переключити електропідстанцію і попередити напарника про те, що треба перевірити напругу, однак цього не зробив. У суді Михайло Баглай визнав провину. Він додав, що намагався надати допомогу колезі, але не зміг його врятувати.

Козівський районний суд визнав винним працівника обленерго у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Йому спочатку призначили покарання у вигляді обмеження волі на чотири роки з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням робіт з підвищеною небезпекою на один рік. Однак пізніше замінили покарання на м’якше – встановивши іспитовий термін тривалістю один рік. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.