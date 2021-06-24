Київська міська державна адміністрація (КМДА) підписала меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів, які працюють у місті, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їхні користувачі застраховані.

Угоду підписали представники всіх семи компаній, які станом на 24 червня надають послуги прокату електросамокатів у Києві:

Bolt;

Kiwi;

Scroll;

BikeNow;

Zelectra;

Jet;

Vzhooh.

«Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів мікромобільності. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000. При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають наші правила», – сказав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Правила для електросамокатів у Києві: обмеження і заборони

За словами Усова, меморандум між КМДА і сервісами прокату електросамокатів передбачає такі правила:

зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год;

у спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість може сягати не більше 14 км/год;

запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати (історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони);

запроваджується спеціальний перелік зон, де програмним методом заборонять пересування самокатів – на під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися (серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади);

впорядкують точки ранкового старту, з яких зможуть стартувати самокати (облаштують 1025 точок у всіх районах Києва з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 самокатів);

операторів зобов’яжуть страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самоката (поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тис. грн). А щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожен самокат із обох боків мають нанести спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр.

Усов зазначив, що найскладнішим етапом переговорів став пункт про згоду операторів надавати місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

Заступник мера Києва додав, що меморандум буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.

Нагадаємо, що наразі в Україні закон ніяк не регулює питання, пов’язані з електросамокатами. Тому регламентувати їхню роботу змушена місцева влада.

Про ситуацію з електросамокатами у Львові читайте у нашій статті.