Садиба розташована в селі Лопушанка-Хомина на Самбірщині

Василь Курій, власник етносадиби «Нанашкова хата», що в селі Лопушанка-Хомина на Самбірщині, повідомив на фейсбук-сторінці комплексу, що готовий прийняти на некомерційній основі людей, які перебувають в скрутній ситуації через відсутність опалення.

У коментарі ZAXID.NET Василь Курій розповів, що наразі є сім вільних будинків, в кожному з яких можуть жити по четверо людей. Ще шістьох людей сім’я Курій готова прийняти в своєму будинку. Наразі погрітися і відновитися в «Нанашковій садибі» вже зголосилися дві сім’ї з Києва, додав власник. До слова, прямий потяг з Києва зупиняється на залізничній станції в селі Стрілки, що лише за 5 км від садиби.

Василь Курій наголошує, що це не комерційна пропозиція – оплата буде лише за електроенергію та послуги: туалетно-косметичні засоби, прання, прибирання. Додамо, що садиба живиться акумуляторами, а опалюється за допомогою пічок та камінів, тож в будиночках завжди є світло і тепло.

«Наша звичайна ціна – 4 тис. грн за добу. В цьому випадку витрати будуть мінімальні – 1-1,5 тис. грн за добу, якщо велика сім’я. Хочу додати, що йдеться не просто про проживання – це ретрит, ми працюємо з людьми. У нас є музей – ми проведемо 2-3 екскурсії, є контактний зоопарк, в якому якраз народилося козеня, скоро будуть ягнята», – сказав Василь Курій ZAXID.NET.

Також гостям можуть забезпечити триразове харчування домашньою їжею.

Думка запросити до себе людей погрітися і відпочити, розповів Василь Курій, виникла, коли він обходив порожні будинки – туристичний сезон вже завершився.

«В кожному будинку тепло, гарно. В мене аж серце защемило – як цим не поділитися, коли інші мерзнуть в квартирах. Я прошу не сприймати це як героїзм чи жертовність, це швидше схоже на ситуацію, коли ви їдете машиною в дощ і бачите на узбіччі людину. Ви ж зупинитесь, щоб її підвезти, бо це нормально. так і в нас є будинки, які опалюються, а людей немає», – додає він.

Василь Курій просить інших власників садиб в Карпатах приєднуватися до ініціативи. Зараз в горах – нетуристичний сезон, проте більшість будинків все одно опалюються і доглядаються, тож можуть бути корисними для українців з міст, що потерпають від ситуації з електроенергією та теплом. Наразі, говорить власник «Нанашкової хати», до нього телефонували власники однієї садиби, які зацікавились ініціативою та консультувалися щодо її реалізації у себе.

Також, розповів Василь Курій, до нього телефонували львів’яни, які хочуть приїхати на відпочинок і готові заплатити більше, ніж звичайна ціна, щоб гроші пішли на ініціативу.

«Є “підвішана кава”, а це вже, певно, “підвішані будиночки” почалися», – жартує Василь Курій.

«Цей бізнес немає інших інвесторів, не побудований на кредитах, а ми маємо ще інший бізнес – є представниками логістичної компанії. Тому ми можемо собі це дозволити і робимо це щиро. Ми розуміємо, що може бути складно, та я надіюся, що приїдуть добрі люди і ми нажиємо добрих друзів», – додав він в коментарі ZAXID.NET.

Уточнити наявність вільних місць в «Нанашковій хаті» та деталі можна за номером 067 730 95 70.

«Нанашкова хата» – це відновлена бойківська хатина, збудована 1930-го року. Тут облаштовано музей бойківського побуту, ремесел та старожитностей, проводяться майстерки. На території є будинки для відпочинку. Етносадиба неодноразово приймала на ретрити військовослужбовців та їхні родини.