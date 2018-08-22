Facebook видалив понад 650 спільнот, пов’язаних із Росією та Іраном

В рамках кампанії протидії політичної дезінформації, соціальна мережа Facebook видалила 652 сторінки з сумарною аудиторією понад півмільйона осіб.

За повідомленням CNN, ці спільноти поширювали дезінформацію у США, Великобританії, Латинській Америці і на Близькому Сході. На рекламну кампанію спільнот було витрачено близько 12 тис. дол.

Мережа Facebook значно активізувала заходи безпеки після того, як визнала, що російські агенти успішно використовували її для маніпуляцій, спрямованих на розхитування американського суспільства перед президентськими виборами в 2016 році.