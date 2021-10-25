Державний залізничний оператор Фінляндії VR Group більше не вимагатиме від пасажирів носіння масок під час подорожей. Нові правила набувають чиності з понеділка, 25 жовтня, та стосуватимуться поїздів приміського та далекого сполучення. Про це повідомляє Finland Today із посиланням заяву VR.

Прес-служба оператора VR зазначила, що тепер пасажири самостійно вирішуватимуть, чи використовувати їм засоби індивідуального захисту під час поїздки. Водночас вимогу обов’язкового носіння масок відмінив і регіональний оператор HSL, який контролює роботу всього громадського транспорту Гельсінкі, столиці Фінляндії.

«Ми все одно рекомендуємо дотримуватися маскового режиму, хоча більше не будемо робити зауваження за неносіння масок», – заявив Топі Сімола, старший віце-президент з обслуговування пасажирів VR Group.

Вимогу щодо обов’язкового носіння масок влада Фінляндії запровадила ще в березі 2021 року. Влада Фінляндії раніше анонсувала значне послаблення карантинних обмежень, коли двома дозами вакцини буде щеплено щонайменше 80% жителів у віці старше 12 років. Станом на 23 жовтня, в країні повний курс вакцинації пройшли 68% осіб.