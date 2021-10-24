Румунський уряд повторно запровадить комендантську годину і зробить ковід-сертифікати обов’язковими для доступу у більшість громадських приміщень. Заходи, які розширюють загальнонаціональні обмеження, які в основному вже були вжиті у містах з великою кількістю випадків, тимчасовий уряд країни схвалив пізно увечері в п’ятницю, 22 жовтняповідомила агенція Reuters.

«Ми знаходимося в катастрофічній ситуації. Ми бачили, як інші країни переживали це, коли не було зброї, а саме вакцини. Ми знаходимось у такій ситуації, коли отримали вакцину, тому що більшість з нас відмовились робити щеплення. Цієї ситуації можна було уникнути», – заявив заступник міністра внутрішніх справ Раед Арафат.

Нові заходи діятимуть 30 днів і передбачають обмеження на пересування людей з 22:00 і закриття магазинів і ресторанів з 21:00.

Доступ до більшості неважливих громадських місць буде дозволено лише Вакцинованим або одужалим від коронавірусу. Невакцинованих пускатимуть лише в продуктові магазини й аптеки. Богослужіння також можуть проходити без перевірки ковід-сертифікатів.

Носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим з понеділка, а весілля та інші приватні заходи заборонені.

Уряд також закликав роботодавців відправити половину свого персоналу працювати з дому.

Reuters зазначає, що Румунія цього місяця повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та заражень коронавірусом. Країна займає друге місце з кінця за рівнем вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі. Наразі в Румунії від коронавірусу вакциновано лише трохи більше третини всього дорослого населення. Низькі темпи вакцинації в цій країні журналісти пояснюють недовірою до державних інституцій і дезінформаційними кампаніями.

Але цього тижня кількість щеплень зросла. Так люди, ймовірно, реагували на драматичні новини про переповнені лікарні та людей, які вмирають. У п’ятницю понад 86 тис. людей отримали першу дозу вакцини, що є рекордом за один день у країні.