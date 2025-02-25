Поліцейський заламав руку франківцю після його відмови від проведення поверхневої перевірки

Івано-Франківський міський суд визнав колишнього інспектора патрульної поліції Едуарда Калітаєва винним у перевищенні службових повноважень. За насильство над місцевим вчителем правоохоронцеві призначили два роки умовного терміну, позбавили права рік працювати у поліції, а також зобов’язали компенсувати потерпілому 31,4 тис. грн завданої шкоди.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 лютого, інцидент стався ввечері 10 червня 2017 року на території дитячого майданчику між вулицями Василя Стуса та Вовчинецькою в Івано-Франківську. Едуард Калітаєв під час патрулювання з нацгвардійцями підійшов до двох чоловіків, які сиділи на лавці, і наказав встати для проведення поверхневої перевірки. Коли потерпілий відмовився, правоохоронець заламав йому руку.

Під час судового засідання Едуард Калітаєв не визнав своєї вини і пояснив, що підставою для поверхневої перевірки було те, що на його думку, чоловіки щось заховали у сумки, які мали при собі. Сказав, що після того, як потерпілий відмовився і встав з лавки, він відчув небезпеку, тому утримував чоловіка однією рукою за лікоть, а іншою рукою – за зап'ястя, не заламуючи руки. Обвинувачений підтвердив, що не виявив заборонених предметів під час перевірки і попросив суд винести щодо нього виправдувальний вирок.

У свою чергу потерпілий розповів, що пив сік із сусідом, адже він взагалі не вживає алкоголю. Від проведення поверхневої перевірки відмовився, оскільки поруч сиділи його учні, знайомі та сусіди. Він є педагогом, і процес обшуку для нього є вкрай принизливим, а таму запропонував, щоб його провели у поліцейському відділку. Через зламану руку він не міг нормально працювати упродовж трьох місяців.

Суд допитав свідків, які підтвердили слова вчителя та ознайомився з результатами слідчого експерименту. Також врахував характеристики обвинуваченого, який за період служби в органах поліції зарекомендував себе дисциплінованим і сумлінним працівником.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала колишнього інспектора патрульної поліції Едуарда Калітаєва винним у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, і призначила йому 3 роки ув’язнення з позбавленням права рік обіймати посади в органах Національної поліції України. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має компенсувати потерпілому 31,4 тис. грн завданої шкоди.