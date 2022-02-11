Влада Франції в п'ятницю, 11 лютого, оголосила про рішення скасувати обов'язкове носіння масок у приміщеннях для вакцинованих від коронавірусу. Нові правила набудуть чинності 28 лютого, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на французькі ЗМІ.

З 28 лютого вакциновані люди зможуть без маски відвідувати об'єкти розваг та культури, наприклад кінотеатри, спортзали, бібліотеки, концертні зали. Крім того, ті, хто має вакцинну перепустку, зможуть відмовитись від маски під час відвідування салонів краси, барів та ресторанів. Водночас у всі ці місця, як і раніше, пускатимуть лише вакцинованих.

Носіння масок залишиться обов’язковим лише у громадському транспорті.

Крім того, раніше цього тижня представник французького уряду Габріель Атталь вказав на можливість скасування вакцинних перепусток у країні наприкінці березня.

«Спостерігається початок покращення ситуації у лікарнях. Є прогнози, які дозволяють нам сподіватися, що до кінця березня – початку квітня ситуація у лікарнях достатньо покращиться, щоб ми могли скасувати вакцинну перепустку», – сказав Атталь.

Додамо, що у Франції повністю вакциновано від коронавірусу майже 80% населення. Крім того, майже 52% вже отримали бустерну дозу.