ФСБ РФ планувала атаку на начальника штабу Військово-морських сил України

Вийти на контакт із військовим моряком мав завербований полковник МВС

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:1413760

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ФСБ РФ планувала атаку на начальника штабу Військово-морських сил України
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ФСБ завербувала полковника МВС Олександра Жигала

Контррозвідка СБУ розрила схему, за якою російські спецслужби вербували українських офіцерів. Силовики затримали підполковника МВС Олександра Жигала, який був «на зарплаті» у ФСБ. А кінцевою метою російської операції мав стати начальник штабу ВМС України Роман Гладкий, повідомило ТСН.

Російського агента у погонах МВС Олександра Жигала викрили та затримали. Як з’ясувалося, він уклав письмову угоду з російськими силовиками, у який зобов'язався «надавати сприяння Федеральній службі безпеки».

«Що добровільно зобов'язуюся надавати сприяння Федеральній службі безпеки», - розповів агент ФСБ Олександр Жигало.

Саме він мав переконати своїх армійських друзів постачати секретну інформацію для ФСБ. «Щось цікаве будете казати нам, а ми вас за це будемо фінансово стимулювати», - сказав Жигало.

Куратор із ФСБ, який завербував підполковника МВС, – Павло Воронін, син ветерана ФСБ. Він працює в окупованому Криму, має завдання проникнути у середовище найвищих офіцерів СБУ, поліції, армії та флоту.

Цього разу метою полювання ФСБ мала стати друга особа в керівництві Військово-Морських Сил України – начальник штабу ВМС Роман Гладкий. У розмові з журналістами він пообіцяв розповісти подробиці операції після завершення справи.

«Даю слово офіцера, що, як тільки це закінчиться, я з вами поспілкуюсь. Зараз це тільки зашкодить нашій загальній справі», - сказав телефоном Гладкий.

До слова, навесні начальника штабу – першого заступника командувача Військово-морських сил України Романа Гладкого відсторонили від посади за неналежне виконання службових обов'язків.

Прес-служба ВМС України у Facebook уточнила, що Гладкий «зарахований у розпорядження Міноборони України для визначення подальшого службового становища». Згідно з повідомленням, окрім виявлених недоліків у службовій діяльності Гладкого, установлюють «інші фактори, що могли призвести до зазначеної ситуації».

Одеське видання «Думська» з посиланням на джерела в Міноборони до цього інформувало, що Гладкого запідозрили у фінансових порушеннях. Також нібито перевіряють інформацію про російське громадянство дружини начштабу Олени.

За інформацією видання, у 2014–2015 роках вона разом із дітьми нібито мешкала в окупованому Криму. Водночас дочка Гладких нібито виступала на змаганнях із плавання за Центральний спортивний клуб армії РФ, йшлося в публікації.

У Міноборони тоді повідомили, що «припущення деяких ЗМІ» щодо інших причин звільнення не відповідають дійсності.

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