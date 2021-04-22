Російське прикордонне управління ФСБ в окупованому Криму заявило про затримання українського судна «за незаконний видобуток риби у виключній економічній зоні Російської Федерації». Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на ФСБ.

Зазначено, що судно ЯОД-2483, яке має приписку в Очакові Миколаївської області, окупанти затримали в ніч з 19 на 20 квітня за чотири десятка миль на північний захід від мису Прибійний. Російська спецслужба заявила, що на борту були два члени екіпажу, які є громадянами України.

«На борту катера виявлені кілька десятків камбали-калкан і ската, а також понад п’ять тисяч метрів сітки», – зазначено в повідомленні.

«Суд» вже оштрафував капітана судна на 257 тис. рублів (майже 94 тис. грн) та конфіскував рибальські сітки.

Підтвердження щодо затримання українських рибалок з інших джерел наразі немає. Реакція офіційних відомств України щодо цього інциденту також відсутня.