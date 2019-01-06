Глава УГКЦ у різдвяному привітанні відзначив роль сім’ї у суспільстві

Блаженніший Святослав Шевчук

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук у своєму різдвяному привітанні до усіх українців та вірян наголосив на тому, що різдвяний період дарує людям нагоду вкотре відчути Божу любов та єдність у сім’ї й родині.

«Свято Різдва Христового є святом любові Всевишнього, святом Божої і людської родини. Цей рік Всеукраїнська рада Церков та релігійних організацій оголосила Роком сім’ї та родини. Ми тепер бачимо, що саме сім’я, як первинна клітина людського суспільства, – є середовищем, оазисом, у якому народжується наш Спаситель. Творець показує нам, що немає іншої людської спільноти, яку можна назвати родиною. Адже тільки єдність (плідна і нерозривна) між чоловіком і жінкою здатна сприйняти нове життя, вона є тим середовищем надії на майбутнє, у яку входить наш Господь. Тому Різдво ми називаємо сімейним, родинним святом», – зазначив у своєму привітанні з нагоди свята Різдва Христового предстоятель УГКЦ.

На його думку, звістка про народження Сина Божого заохочує нас до радості та не боятися труднощів, особливо тепер, коли ми живемо у світі, сповненому тривоги й страху.

«У цей день дозвольте звернутися молитвою до новонародженого Спасителя за наші українські родини й сім’ї, які не рідко є зранені, переживають тривогу, є розділені, або перебувають у обставинах, які потребують підтримки і захисту. Українська сім’я завжди була домашньою Церквою, тому дуже важливо, щоб наш Спаситель скріпив, благословив й обновив наші родини», - зауважив духовний лідер греко-католиків.