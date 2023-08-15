Ракета влучила в подвір’я дитсадка на вул. Патона

Внаслідок російського обстрілу Львівщини вранці 15 серпня пошкоджені 120 будинків, найбільше пошкоджень в Залізничному районі Львова. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені 120 багатоквартирних і дщачних будинків. Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова, де пошкоджені близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій.

У Львові вибиті або пошкоджені близько 500 вікон та понад 40 вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у шести багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах. У Ставчанах три житлові будинки та стільки ж господарських будівель зруйновані повністю, їх відновити вже не можна. У селі Суховоля пошкоджені чотири житлові будинки в приватному секторі. Комісія продовжує обстежувати територію.

Нагадаємо, що близько 05:00 росіяни атакували Львів та ближні села ракетами, обійшлось без жертв, проте є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Ракета впала на подвір’ї дитсадка. На ліквідацію наслідків удару Львіська мерія виділить 20 млн грн.