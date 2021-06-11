Дивовижне перетворення тюрми – що буде на місці в'язниці на Хуторівці, яку нещодавно продали. Екологічний вандалізм: на перехресті вулиць Бандери й Чупринки хтось тишком обтяв дикий виноград. Літні табори запрацювали – розповімо, куди можна звозити дітлахів на активний відпочинок. Про головні новини розкажуть Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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До п'ятниці, 11 червня, кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії сягнула 66 543. За попередню добу виявили 53 нових випадки.

У найближчі дні у Львові прогнозують потепління до +27 та грози з градом

Найближчі кілька днів у Львові та області будуть дощовими та спекотними. У Львівському гідрометцентрі повідомили, що на вихідних буде прохолодніше, ніж впродовж тижня, очікуються короткочасні дощі, місцями – з градом.

На Львівщині водій ВАЗа в’їхав в електроопору і загинув від ураження струмом

У Стрийському районі водій ВАЗа в’їхав в електроопору, від якої обірвався дріт під напругою. Дріт впав на металеву огорожу і коли водій після зіткнення вийшов із авто і взявся руками за огорожу, отримав ураження струмом.

У Львові встановлять пам’ятник Євгенові Коновальцю

Мерія оголосить архітектурний конкурс на пам’ятник командиру Січових Стрільців Євгенові Коновальцю. Де буде пам'ятник – наразі невідомо, це ще вивчатимуть. Замовником архітектурного конкурсу буде Галицька районна адміністрація, тобто його планують встановити десь у центрі міста.

На Львівщині втретє затримали священика-самозванця за продаж саморобної зброї

За торгівлю зброєю на Львівщині затримали 49-річного священнослужителя неканонічної Російської істинно-православної церкви. Чоловік купував травматичну зброю, переробляв її у вогнепальну і продавав, розсилаючи замовлення через пошту. Затримали його волинські поліцейські після контрольної закупки зброї. І це вже третє затримання священика-самозванця за останні три роки.

На хабарі у 37 тис. грн затримали посадовицю «Львівської політехніки»

Директорку структурного підрозділу «Львівської політехніки» затримали за організацію схеми отримання «відкатів». Із власних джерел ZAXID.NET відомо, що йдеться про керівницю «Технопарку» Валентину Тріщ, яка обіцяла підприємцю за заниженою ціною здати в оренду приміщення, що належать політехніці.

Львівські пластичні хірурги заново сформували вухо 12-річному хлопчику

У Центрі термічної травми і пластичної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні Львова пластичні хірурги заново сформували зовнішнє вухо 12-річному хлопцю, у якого була вроджена вада – мікротія (відсутність зовнішнього вуха). Через рік його чекає ще одна операція і пацієнт назавжди забуде про цю вроджену ваду.

SoftServe облаштує офісний кампус на місці в'язниці у Львові

Львівська ІТ-компанія SoftServe облаштує офісний кампус зі спорткомплексом, школою та іншими об'єктами інфраструктури на території колишньої виправної колонії №48, що на Сихові. Загальна інвестиція компанії у цей простір перевищуватиме 50 млн доларів.

Суд скасував 17 тис. грн штрафу львівській перукарці за клієнтку без запису

Львівський апеляційний суд скасував штраф львівській перукарці Галині Лозовій, на яку в перший день березневого карантину поліцейські склали протокол за клієнтку без запису. Під час судового засідання Галина Лозова пояснила, що вранці 19 березня до неї зателефонувала клієнтка та попросила прийняти її якомога швидше, на що перукарка погодилася. А відсутність рукавиць під час роботи вона пояснила тим, що стригти в рукавицях їй не зручно.

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