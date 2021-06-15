Поповнення медичного обладнання в лікарні на Орлика. Там працюватиме новий рентген-апарат. Легалізувати «євробляху» за тисячу євро – від сьогодні діє новий закон про пільгове розмитнення автомобілів-іноземців. У службових собак закінчився вишкіл – чотирилапі митники затримували порушників і виявляли незаконні речовини. Про головні новини Львова розкажуть Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 15 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, сягнула 66 649. За попередню добу у Львова виявили 21 випадок захворювання.

Facebook заблокував одну з найбільших львівських груп

Зараз спільнота «Людоньки, порадьте» доступна лише для адміністраторів, які намагаються її розблокувати. Щоб зняти з групи блокування, Facebook просить видалити вміст, який порушує його стандарти, зокрема, певні дописи. Точна причина блокування групи – невідома, та через велику кількість учасників контент у групі було важко модерувати.

Львівщина отримала понад 10 тисяч доз вакцини Pfizer

На Львівщину надійшла чергова партія вакцини Pfizer – 10 530 доз. Нею планують щепити працівників органів місцевого самоврядування, судових структур, освіти та осіб з першого і другого етапів вакцинації, в першу чергу, медиків.

ДБР затримало двох львівських митників за систематичне хабарництво

У неділю, 13 червня, працівники київського ДБР провели обшуки у пункті пропуску «Шегині» Галицької митниці. У результаті двох митників затримали під час отримання чергового хабара. Під час обшуків вилучили 10 тис. доларів готівки.

Восьмирічна школярка з Городка стала чемпіонкою України з шахів

Команда шахісток з Львівщини здобула усі призові місця на цьогорічному чемпіонаті України з класичних шахів серед дівчат до 8 років. Чемпіонкою стала восьмирічна Соломія Світенко з Городка.

Як розмитнити «євробляху» за тисячу євро. Умови, вартість та штрафи

Із 15 червня вступило в силу нове законодавство про пільгове розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. За даними Офісу президента, пільгами зможуть скористатися власники понад 500 тисяч автомобілів. Пояснюємо, кого стосуватимуться пільги, за скільки тепер можна розмитнити автомобіль та за що можна отримати штраф.

Керівника стратегічного підприємства Міноборони у Львові затримали на хабарі

Посадовці державного підприємства Міністерства оборони України у Львові організували схему відкатів за здачу в оренду приміщень за заниженою вартістю. Збитки оцінили у півмільйона гривень щомісяця.

Вбивця 39-річного львів’янина біля готелю «Львів» отримав 10 років тюрми

Галицький районний суд Львова ув’язнив на десять років 35-річного житомирянина Валерія Басалькевича, який ножем зарізав львів’янина біля готелю «Львів». Житомирянин був членом знімальної групи фільму, зйомки якого відбувалися у Львові, й по дорозі з роботи в готель під час конфлікту смертельно поранив 39-річного львів’янина.

Львівського пам’яткоохоронця підозрюють у привласненні 1 млн грн держкоштів

Поліція вручила чотирьом особам підозру у привласненні понад 1 млн грн під час облаштування історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород». Серед осіб, кого підозрюють у цьому, – теперішній керівник управління охорони об’єктів культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик, який до цього керував фірмою, що була розпорядником коштів під час робіт у заповіднику

Мережі АЗС підняли ціни на пальне після нових державних розрахунків

Середня вартість бензину А-92 зросла на 15 копійок за літр, А-95 – на 31 копійку за літр, а дизпаливо – на 37 коп. Подорожчання відбулось внаслідок коригування вартості пального відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

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