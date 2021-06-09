Як у Львові можуть створити перше містечко з якісними лікарськими послугами та що відбувалося на екстреному медичному форумі. Як на Грибовицькому сміттєзвалищі проводять дегазацію полігону і чим займатимуться муніципальні садівники. Про головні новини розкажуть Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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До середи, 9 червня, від початку пандемії коронавірус підтвердили у 66 414 мешканців Львова (+19 за попередню добу). Загалом в області Covid-19 виявили у 136 580 (+55 за попередню добу).

Апеляційний суд підтвердив довічне ув’язнення для вбивці Тараса Познякова

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про вбивство львів’янина Тараса Познякова – Дмитра Голуба визнали винним у вбивстві і засудили до довічного ув’язнення.

«Укрексимбанк» виставив на продаж борги ЛАЗу за 76 млн грн

Державний банк «Укрексимбанк» виставив на аукціон права вимоги за кредитними договорами збанкрутілого Львівського автобусного заводу (ЛАЗ). У заставі банку перебувають 13 будівель, зокрема головний виробничий корпус площею 123 тис. м2 і навіть монастир.

Львівські кардіохірурги успішно прооперували 12-річну дівчинку з важкою формою гіпертонії

У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги кардіохірурги успішно прооперували 12-річну Вікторію зі Сколівщини, яка мала вроджену ваду аорти. Під час операції застосували найновішу методику – віртуальної реальності. Цю методику в Україні використали вперше.

10-річна дівчинка з Жовкви перемогла на світовому чемпіонаті з настільного тенісу

Діана Колєннікова вважається найсильнішою тенісисткою України у своїй віковій категорії. На останньому національному чемпіонаті у складі збірної Львівщини дівчина завоювала одразу шість медалей, три з яких – золоті.

Суд оштрафував львів’янина на 17 тис. грн за відмову показати паспорт

Галицький районний суд визнав винним у порушенні карантину львів’янина, який відмовився показати поліцейським документи. Його оштрафували на 17 тис. грн. Того вечора на тій же вулиці протокол склали ще й на студента, який також відмовився показати паспорт.

Водій позашляховика в’їхав в автобус у центрі Львова та втік

59-річний водій Nissan X-Trail врізався у львівський автобус №46 та втік із місця аварії. Унаслідок удару в автобуса деформувались середні двері та розбилось скло. Патрульні розшукали водія на дачі і виявилося, що він є нетверезим.

У Львові підписали Меморандум щодо підтримки напрямків розвитку медичної галузі

Під час форуму «Якою буде медицина у Львові?» підписали Меморандум щодо підтримки розвитку медичної галузі у Львові. Завдяки цьому місто отримає грант на розробку комплексної стратегії, а відтак розбудує медичне містечко на базі першого медичного об‘єднання.

SkyUp відкриває прямі рейси зі Львова в Баку

Українська лоукост-компанія SkyUp відкриває прямий рейс зі Львова в столицю Азербайджану – Баку. Рейси почнуть виконувати з 4 липня раз на тиждень – у неділю зі Львова й в понеділок із Баку.

$20-30-50К. За скільки можна купити нову квартиру у Львові

Після нетривалої паузи, пов’язаної із карантином навесні 2020 року, попит на квартири у львівських новобудовах стабілізувався. Попри те, що ціни за рік зросли на 10-15%, люди активно цікавляться і купують нерухомість. ZAXID.NET спільно з порталом «Енциклопедія Новобудов» підготували огляд вартості квартир у Львові станом на початок червня. Для зручності ми поділили їх за ціною, починаючи з сегменту «до 20 тис. доларів США», а також спробували пояснити основні чинники формування цін на нерухомість.

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