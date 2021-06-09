Від удару в автобуса деформувались двері та розбилось скло

59-річний водій Nissan X-Trail врізався у львівський автобус №46 та втік із місця аварії. Унаслідок удару в автобуса деформувались середні двері та розбилось скло.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася у вівторок, 8 червня, близько 19:00 на пл. Осмомисла. У правий бік міського автобуса, за кермом якого був 39-річний водій, врізався Nissan X-Trail. Водій Nissan вийшов із авто та попросив керманича автобуса не викликати поліцію, однак поки водій автобуса випускав пасажирів та викликав патрульних винуватець аварії втік. У автобуса від удару деформувалися середні двері та розбилося скло.

Патрульні розшукали 59-річного водія Nissan X-Trail на дачі. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, однак, він запевнив, що вжив спиртне після аварії через стрес.

Перевірка на стан сп'яніння показала результат 1,42 проміле алкоголю в крові. На водія оформили три протоколи, зокрема за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ч.4 ст.130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану сп’яніння) КУпАП.

Зазначимо, що в аварії постраждав автобус «Електрон», що курсує за маршрутом №46 (Санта Барбара – вул. Пилипа Орлика). Маршрут обслуговує комунальне АТП-1.