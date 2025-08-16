День вдячності та тиші: що потрібно зробити на Горіховий Спас у 2025 році
Горіховий Спас (також відомий як Третій або Полотняний) – це не лише давнє народне свято, а й день з глибоким духовним змістом. Його відзначають із вдячністю за дари природи, зібраний урожай і благополуччя в родині. У 2025 році Горіховий Спас припадає на 16 серпня, і цей день має свої традиції, звичаї та важливі обряди, про які пишуть «Українці».
Відвідайте церкву та освятіть кошик
Обов’язковою частиною святкування є відвідування храму. Після святкової служби прийнято освячувати кошик із продуктами нового врожаю. У кошик кладуть:
- свіжозібрані горіхи;
- хліб або випічку з нового зерна;
- овочі та фрукти;
- мед;
- воду (бажано з новооблаштованого колодязя, якщо такий є).
Також у народній традиції саме на Горіховий Спас освячували нові колодязі як символ джерела чистоти, сили й оновлення.
Зберіться з родиною за святковим столом
Попри те, що це звичайний робочий день, накрийте святкову вечерю, запросіть рідних і близьких. На столі обов’язково має бути випічка з горіхами, найкраще домашня, але якщо немає змоги приготувати самостійно, підійде й куплена. Додатково можна подати страви з маком, медом, фруктами й сезонними овочами.
Дотримайтеся гарної прикмети
За народним повір’ям, у цей день обов’язково потрібно щось купити, навіть найменшу річ. Вважається, що така покупка відкриє двері фінансовому успіху та достатку на весь наступний рік.