Обов’язковою частиною святкування є відвідування храму

Горіховий Спас (також відомий як Третій або Полотняний) – це не лише давнє народне свято, а й день з глибоким духовним змістом. Його відзначають із вдячністю за дари природи, зібраний урожай і благополуччя в родині. У 2025 році Горіховий Спас припадає на 16 серпня, і цей день має свої традиції, звичаї та важливі обряди, про які пишуть «Українці».

Відвідайте церкву та освятіть кошик

Обов’язковою частиною святкування є відвідування храму. Після святкової служби прийнято освячувати кошик із продуктами нового врожаю. У кошик кладуть:

свіжозібрані горіхи;

хліб або випічку з нового зерна;

овочі та фрукти;

мед;

воду (бажано з новооблаштованого колодязя, якщо такий є).

Також у народній традиції саме на Горіховий Спас освячували нові колодязі як символ джерела чистоти, сили й оновлення.

Зберіться з родиною за святковим столом

Попри те, що це звичайний робочий день, накрийте святкову вечерю, запросіть рідних і близьких. На столі обов’язково має бути випічка з горіхами, найкраще домашня, але якщо немає змоги приготувати самостійно, підійде й куплена. Додатково можна подати страви з маком, медом, фруктами й сезонними овочами.

Дотримайтеся гарної прикмети

За народним повір’ям, у цей день обов’язково потрібно щось купити, навіть найменшу річ. Вважається, що така покупка відкриє двері фінансовому успіху та достатку на весь наступний рік.