Громадська рада доброчесності більше не буде оцінювати суддів

Активісти заявили, що їх навмивно відсторонили від процесу переатестації суддів

СуспільствоКатерина Чурилова, 25 березня6282

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Громадська рада доброчесності більше не буде оцінювати суддів
фото ілюстративне

Громадська рада доброчесності (ГРД) заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів. Про це повідомляє прес-служба ГРД.

«На суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності. Аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно «витиснула» ГРД з одного з головних етапів судової реформи — переатестації суддів», — заявили у Громадській раді.

Відтак Рада доброчесності вирішила «припинити свою участь у квазіпроцесі очищення суддівського корпусу». У ГРД також зазначили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче переатестувати всіх 6000 українських суддів менше, ніж за рік.

«23 березня одна з колегій ВККС за 1,5 години встигла провести співбесіди із 9-ма суддями. Це лише підтверджує, що кваліфікаційне оцінювання - це конвеєр, єдина мета якого — зберегти суддям посади та відзвітувати про «успішне завершення» реформи», — зазначили у Раді.

Представники ГРД висловили переконання, що через це в оновлених судах «опиняться і судді Майдану, і суддя, які часто відвідують окуповані території, що загрожує нацбезпеці країни, і судді, статки яких не відповідають задекларованим доходам, і судді, причетні до ухвалення свавільних рішень, які стали предметом розгляду ЄСПЛ».

Раніше співкоординаторка Громадської ради доброчесності заявляла, що недоброчесні судді потрапили до Верховного суду.

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