Зараз пріоритетною ціллю ракетних ударів Росії є не енергосистема України, як було минулої зими, а об’єкти оборонно-промислового комплексу. Про це 15 січня в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни перш за все зараз бʼють по об'єктах нашого оборонно-промислового комплексу, штабах, системах управління тощо.

«На сьогоднішній день основні зусилля РФ зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту. Ті цілі, які ставить перед собою РФ, вона не досягає. Та зброя, яка використовується Росією, зокрема "Кинжали", є дуже неточними. І, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення», – сказав Скібіцький.

Він уточнив, що попри певну зміну пріоритетів, загроза нашій енергетичній системі зберігається.

«Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами. Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, наносити такі удари. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається», – додав він.

Скібіцький зазначив, що з осені росіяни не змогли істотно наростити виробництво ракет. Вони мають невеликий запас ракет і все, що виробляється, відразу застосовується проти України.

Поки максимальні показники залишаються такими ж – це близько 115-130 стратегічних ракет. Однак вони можуть відрізнятися залежно від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих.

За його даними, РФ багато втратила через те, що її підприємства, які займалися постачанням комплектуючих, знаходяться під міжнародними санкціями. А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби.

Скібіцький додав, що Росія виробляє практично всю лінійку Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 з власних комплектуючих.