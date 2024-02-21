Сухопутна частина угруповання російських військ, розташованого на території України, становить зараз близько 470 тис. військовослужбовців. При цьому на окупованих територіях розгорнуто угруповання росгвардії, а біля кордону з Україною з'явилося угруповання «прикриття державного кордону РФ». Про це представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив 21 лютого в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Якщо говорити про те, що змінилося за цей час (від початку війни), – то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів», – заявив представник ГУР.

Також Скібіцький розповів, що на окупованих територіях з'явився новий компонент військ РФ – розгорнуто угруповання росгвардії, близько 33 тис. військовослужбовців.

«Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях», – розповів Скібіцький.

Окрім того, додатково з'явилося угруповання прикриття державного кордону РФ. Вони розгорнуті на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною: Бєлгородська, Курська, Брянська (близько 30 тис. військовослужбовців). Генерал-майор наголосив, що це пов'язано зі страхом росіян, що «ми будемо більш активні, проводитимемо відповідні дії на території РФ».

Росія також розмістила уздовж кордону з Україною 48 пускових установок «Іскандер».

«46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії», – сказав Скібіцький.