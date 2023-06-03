Представник ГУР Андрій Юсов розповів, як військові рейди в російський тил підривають стабільність в Росії

Одним зі сценаріїв розвитку події у Росії може стати заколот або ж військове протистояння. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує «Радіо Свобода».

«Унаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини», – зазначив він.

Юсов також припустив, що розвиток відповідного сценарію «може також зумовити успішні дії російських повстанців».

За даними представника ГУР, операція «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» й досі триває. За його словами, на території Російської Федерації нині залишилися переважно «пузаті гаїшники».

Він додав, що боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції «гібдд-шників», відправлених президентом РФ Владіміром Путіним до кордону в межах плану «Едельвейс», адже ті «здебільшого навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту та брати хабарі з пенсіонерів».

«Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і «Градами» бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ», – підсумував представник розвідки.

Як інформував ZAXID.NET, 22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції. Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Вранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.