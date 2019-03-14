Хакер зі Стрия через нелегальне програмне забезпечення отримав доступ до приватних комп’ютерів

Чоловік виготовив та зберігав чимало фото з веб-камер

СуспільствоОрися Шиян, 14 березня5830

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У Стрию судитимуть 43-річного хакера, який виклав у вільний доступ модифіковане програмне забезпечення і через це отримав доступ до файлів користувачів, що завантажили його. Зафіксовано 80 таких втручань.

Як повідомили у прокуратурі Львівщині, щодо 43-річного стриянина завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

«Чоловік модифікував шкідливе програмне забезпечення та розміщував для вільного доступу у мережі Інтернет (на сайті «Ex.ua») під виглядом легального – від корпорації «Microsoft Windows 7», – встановили правоохоронці.

Усі користувачі, хто завантажили таку програмку, фактично надали доступ хакеру до файлів свого комп’ютера. Зокрема, чоловік виготовив та зберігав чимало знімків з веб-камер.

Відомо, що зловмисник здійснив 80 несанкціонованих втручань у роботу комп’ютерів.

За ч. 1 ст.361 – ч.ч.1,2 ст.361 КК України йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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