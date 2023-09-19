Заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради та місцевому приватному підприємцю повідомили про підозру у незаконному заволодінні 3 млн грн. Про це у вівторок, 19 вересня, повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що приватний підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для комплексу безпілотників. Посадовиця мерії мала їх придбати для Харкова. Проте програма для БПЛА існувала тільки на папері, а жодного безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.

Надалі підприємець склав лист та відправив на адресу ХМР щодо можливості розробки комплексу на базі БПЛА типу «літак» для моніторингу території загальною площею до 2000 км2 та відповідний кошторис до нього.

«Посадовиця, достовірно знаючи, що закупівля програмного забезпечення для БПЛА не є складовою завдань та заходів, передбачених міською програмою, та його фінансування не передбачене бюджетом міста на 2022 рік, вирішила замаскувати свої дії шляхом підміни понять та внесла до календарного плану 7 окремих заходів із закупівлі програмного забезпечення по типу «Впровадження інноваційних проектів в м. Харкові»», – розповіли в прокуратурі.

Водночас про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року підозрювані уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори минулоріч були повністю профінансовані з харківського бюджету на загальну суму понад 3 млн грн. Гроші вони розподілили між собою.