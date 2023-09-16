Правоохоронці провели обшуки і в міськраді, і на підприємстві, яке ремонтувало дах школи, а також у помешканнях її учасників

Правоохоронці повідомили про підозру заступниці мера Дніпра й директору приватного підприємства в заволодінні 1 млн грн під час ремонту школи. Їм інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення, повідомила в суботу, 16 вересня, Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником низку договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які удвічі перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала акти та скріпила їх печаткою. Таким чином, на рахунки приватного підприємства надійшло близько 1 млн грн з міського бюджету.

Ані прокуратура, ані поліція, яка також розслідує цей інцидент, не повідомили ані імені заступниці мера Дніпра, ані назви департаменту, який вона очолює. Водночас серед заступників мера Дніпра є лише одна жінка – Ксенія Сушко, яка очолює департамент гуманітарної політики, свідчить інформація на сайті Дніпровської міськради. Саме цей департамент займається, в тому числі, питаннями освітніх закладів.

Правоохоронці повідомили, що провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників справи, у приміщеннях міськради та підприємства. Слідство в цій справі триває.