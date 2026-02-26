Співробітники СБУ затримали підозрюваного у Чугуївському районі

Служба безпеки України у четвер, 26 лютого, повідомила про затримання на Харківщині агента російської воєнної розвідки. За даними слідства, чоловік збирав координати для підготовки ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військових на Куп’янському напрямку.

Як повідомляють правоохоронці, російська сторона планувала використати отримані розвіддані для нових спроб прориву до Куп’янська.

Зрадником виявився 49-річний житель Харкова, який, за матеріалами справи, переховувався від мобілізації у будинку батьків у Чугуївському районі. У поле зору російських спецслужб він потрапив після того, як почав шукати у телеграм-каналах можливості нелегального виїзду до Росії. В одному з проросійських чатів із чоловіком зв’язався представник ГРУ та запропонував співпрацю в обмін на сприяння в «евакуації» до РФ. Після погодження агент отримав завдання фіксувати розташування Сил оборони України.

За даними слідства, він обходив прифронтову територію, позначав на електронних картах ймовірні позиції українських підрозділів, а також використовував подвір’я батьківського будинку як спостережний пункт. Звідти він відстежував час та напрямки роботи української артилерії, після чого проводив додаткову перевірку поблизу можливих вогневих позицій. Зібрані координати чоловік зберігав у своєму мобільному телефоні.

Листування зрадника з російським агентом

Співробітники СБУ затримали підозрюваного та провели комплекс заходів для убезпечення локацій українських військових. Слідчі повідомили затриманому про підозру за державну зраду. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Перший раз Сили оборони відбили Куп'янськ в росіян у вересні 2022 року, тоді місто прожило під російською окупацією вісім місяців. Друга Куп'янська операція почалася наприкінці серпня 2025 року і станом на зараз триває. Куп'янськ стоїть на двох берегах річки Оскіл, росіяни проникли та змогли закріпитися лише на правому березі міста. У середу, 25 лютого, речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповідав, що у самому місті російські підрозділи залишаються лише в кількох будівлях і фактично ізольовані.

Зазначимо, що Куп'янськ є важливим транспортним вузлом, адже звідси йде пряма автомобільна та залізнична дорога на Харків. Також на південь від Куп'янська проходить дорога до Ізюма, а звідти – до Слов'янська та Краматорська.