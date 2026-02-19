Один з піхотинців РФ перебував у Куп’янську понад пів року без ротацій

У Куп’янську троє російських штурмовиків, яких командування залишило в оточенні, звернулися по допомогу до проєкту «Хочу жить» та здалися в полон. Про це повідомили у четвер, 19 лютого, на сторінці проєкту.

Як зазначено у дописі, після отримання звернення росіян представники «Хочу жить» зв’язалися з підрозділом «Хартія» Національної гвардії України, який виконує бойові завдання на цьому напрямку. З’ясувалося, що російські військові перебували фактично навпроти українських позицій і були помітні з безпілотника.

Як стало відомо, один з піхотинців перебував у Куп’янську понад пів року без ротацій. Чоловік підписав контракт зі Збройними силами Росії, сподіваючись на зняття судимості та списання боргів. Після навчального центру його одразу направили на штурмові дії у Харківську область. До Куп’янська він потрапив через закинутий газопровід. За його словами, протягом кількох місяців підрозділ не мав ротацій та належного забезпечення. Зрештою він разом із побратимами вирішив здатися. Після звернення до чат-бота передав свої координати та отримав подальші вказівки.

Українські військові дистанційно координували вихід росіян – група рухалася перебіжками між будівлями. Під час евакуації російські бойовики відкрили мінометний вогонь і застосували FPV-дрони, однак зрештою полонених вдалося вивести до лісосмуги, звідки їх забрали до безпечного місця.

Увесь процес – від першого контакту до евакуації – українські бійці зафіксували на відео в режимі реального часу.

Нагадаємо, 17 лютого повідомляли, що на Харківщині 158 окрема механізована бригада захопила у полон пʼятьох росіян. Троє з них склали зброю, бо їх вмовили власні товариші.