Під час унікальної операції спецпризначенці визволили бійця, який 27 днів перебував у полоні
Операцію здійснили в тилу противника
Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України провів спецоперацію на Покровському напрямку, у результаті якої вдалося визволити з полону військовослужбовця. Про це повідомила у суботу, 14 лютого, Нацгвардія на сторінці у фейсбуці.
За словами командира підрозділу Павла Яцюка, операцію здійснили фактично в тилу противника на Покровському напрямку. Звільнений офіцер-спецпризначенець із позивним «Карат» уже прямує до Києва для проходження лікування через отримані поранення.
Командир «Омеги» подякував за сприяння бійцям і керівництву ЦСО «А» СБУ, а також військовослужбовцям 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина».
«На відміну від країни-агресора, ми своїх не кидаємо», – наголосив Яцюк.
Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців.
Перед цим обмін полоненими між Україною та Росією відбувався 2 жовтня 2025 року. Тоді Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних.