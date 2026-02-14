Під час спецоперації звільнили офіцера із позивним «Карат»

Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України провів спецоперацію на Покровському напрямку, у результаті якої вдалося визволити з полону військовослужбовця. Про це повідомила у суботу, 14 лютого, Нацгвардія на сторінці у фейсбуці.

За словами командира підрозділу Павла Яцюка, операцію здійснили фактично в тилу противника на Покровському напрямку. Звільнений офіцер-спецпризначенець із позивним «Карат» уже прямує до Києва для проходження лікування через отримані поранення.

Командир «Омеги» подякував за сприяння бійцям і керівництву ЦСО «А» СБУ, а також військовослужбовцям 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина».

«На відміну від країни-агресора, ми своїх не кидаємо», – наголосив Яцюк.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців.

Перед цим обмін полоненими між Україною та Росією відбувався 2 жовтня 2025 року. Тоді Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних.