Національна академія Національної гвардії України розташована у Харкові

Національна академія Національної гвардії України (НАНГУ) відсудила у відрахованого з навчального закладу курсанти 297 тис. грн витрат на його утримання під час навчання. Відповідне рішення прийняв Хмельницький окружний адміністративний суд.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, Сергій Р. навчався у академії НГУ із серпня 2024 року по травень 2025 року та мав звання старшого солдата. Сергія Р. відрахували з навчального закладу після подання ним відповідного рапорту, оскільки курсант не хотів продовжувати навчання. Своє рішення він пояснив помилковим вибором професії.

Курсанти під час навчання перебувають на повному забезпеченні, тому, за умовами контракту, у випадку його дострокового розірвання, мають компенсувати навчальному закладу витрати на своє утримання під час навчання. Після відрахування із академії курсант добровільно не виконав умов контракту, тому представник навчального закладу був змушений звернутись до суду, щоб зобов’язати хлопця виплатити гроші.

У рішенні вказано, що НАНГУ витратила 297 тис. грн на утримання Сергія Р. під час навчання, левова частка суми (238 тис. грн) – це грошове забезпечення, а також витрати на харчування та оплату комунальних послуг. Відповідач не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити свою позицію суду.

Цю справу розглянув суддя Олександр Шевчук, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він задовольнив позов НАНГУ, зобов’язавши відрахованого курсанта компенсувати 297 тис. грн за своє утримання під час навчання. Рішення ще можна оскаржити.