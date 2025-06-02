Він раніше був заступником керівника ДСНС Рівненщини

В головному управлінні ДСНС Тернопільщини 2 червня представили нового керівника. Ним став колишній заступник начальника ДСНС Рівненської області, 53-річний полковник служби цивільного захисту Ігор Михальчук.

Офіційне представлення відбулося в приміщенні головного управління ДСНС Тернопільщини. Ігор Михальчук на цій посаді замінив Віктора Маслеся, який звільнився.

Ігора Михальчука наразі призначили тимчасово виконуючим обов’язки начальника головного управління ДСНС України у Тернопільській області, повідомили в «Службі порятунку» в понеділок, 2 червня. Під час представлення заступник голови ДСНС України Олексій Мігрін зазначив, що новий керівник має понад 30 років стажу і добре обізнаний з службою.

Ігор Михальчук народився 26 травня 1972 року в Рівному. Навчався в Черкаському пожежно-технічному училищі МВС України, Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України. З лютого 2013 року по 1 червня 2025 року перебував на посаді заступника начальника головного управління ДСНС України у Рівненській області.