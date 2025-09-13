Це вже 23 конвой у межах ініціативи «Пікапи для миру»

Майже 60 волонтерів зі семи країн приїхали до Львова, щоб особисто передати українським авійськовим 29 позашляховиків. Це вже 23 конвой у межах ініціативи «Пікапи для миру». Про це у суботу, 13 вересня, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

До акції долучилися небайдужі люди з Британії, Нідерландів, Італії, Данії, Ірландії, Бельгії та США.

Усі фото із соцмереж Максима Козицького

Цього разу більшість автомобілів передали воїнам 24-ї ОМБр ім. короля Данила та медичним фронтовим підрозділам. Кожен позашляховик волонтери наповнили гуманітарною допомогою для наших оборонців та жителів прифронтових територій.

До ініціативи «Пікапи для миру» вже долучилися понад тисячу людей з усього світу. Вона вийшла далеко за межі Великої Британії й стала міжнародним рухом на підтримку України. Завдяки цій ініціативі українські воїни отримали вже майже 700 автомобілів.