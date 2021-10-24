За три місяці 2020 року в Іспанії виписали штрафів на 1,1 млн євро за порушення карантину

Уряд Іспанії поверне кошти усім громадянам, які сплатили штрафи за порушення карантину під час першого локдауну, що тривав з березня по червень 2020 року. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на міністерство територіальних справ Іспанії.

Відповідний крок став можливим після ухвали вищого суду Іспанії на початку цього року, який оголосив неконституційним перший в країні надзвичайний стан, що відправив усіх, окрім працівників критичних підприємств, до своїх осель та паралізував більшу частину економіки країни з 14 березня до 21 червня.

У міністерстві територіальних справ Іспанії повідомили, що тоді виписали штрафів приблизно на 1,1 млн євро, проте не всі громадяни сплатили їх.

Уряд створив робочі групи, які розглядатимуть заяви на повернення коштів. Громадяни повинні звертатися до представництва уряду у своєму регіоні з проханням відшкодувати гроші.

Також суд вивчає, чи були конституційними обмеження під час другого локдауну з жовтня 2020-го до травня 2021-го. За ці місяці влада виписала ще 220 тис. штрафів, пише La Vanguardia.

В Іспанії з початку пандемії зафіксували вже майже 5 млн випадків зараження коронавірусом. Щонайменше 87 тис. зареєстрованих в країні смертей були пов’язані з пандемією Covid-19.