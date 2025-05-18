JJ – Wasted Love: про що пісня переможця «Євробачення-2025»
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На 69-му «Євробаченні-2025» у швейцарському Базелі переміг співак JJ з Австрії з піснею Wasted Love. Виконавець отримав 436 голосів від глядачів та журі. ZAXID.NET публікує повний текст та переклад пісні-переможця.
JJ – Wasted Love: текст пісні:
I'm an ocean of love
And you're scared of water
You don't want to go under
So you let me go under
I reach out my hand
But you watch me grow distant
Drift out to the sea and
Far away in an instant
You left me in the deep end
I'm drownin' in my feelings
How do you not see that?
Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
When you let me go
I barely stayed afloat
I'm floatin' all alone
Still, I'm holdin' on to hope
Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
Wasted love
This wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)
Love
JJ – Wasted Love: переклад на українську
Я – океан любові,
А ти боїшся води.
Не хочеш пірнати,
Тож дозволяєш мені тонути.
Простягаю руку –
А ти спостерігаєш, як я
Віддаляюся
І зникаю за хвилею.
Ти залишив мене у глибинах,
Я тону у своїх почуттях –
Невже ти не бачиш?
Тепер, коли тебе нема,
Усе, що в мене є, –
Це втрачене кохання.
Я ледь втримався на поверхні,
Але все ще пливу,
Все ще тримаюся за надію,
Хоча знаю – вона зникає.
Втрачене кохання.
Це – втрачене кохання.
Але навіть така любов
Варта того, щоб її відчути.