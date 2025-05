Йоганнес Піч виступає під псевдонімом JJ

На 69-му «Євробаченні-2025» у швейцарському Базелі переміг співак JJ з Австрії з піснею Wasted Love. Виконавець отримав 436 голосів від глядачів та журі. ZAXID.NET публікує повний текст та переклад пісні-переможця.

JJ – Wasted Love: текст пісні:

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant



You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?



Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love



When you let me go

I barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love



Wasted love

This wasted



Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

JJ – Wasted Love: переклад на українську

Я – океан любові,

А ти боїшся води.

Не хочеш пірнати,

Тож дозволяєш мені тонути.

Простягаю руку –

А ти спостерігаєш, як я

Віддаляюся

І зникаю за хвилею.

Ти залишив мене у глибинах,

Я тону у своїх почуттях –

Невже ти не бачиш?

Тепер, коли тебе нема,

Усе, що в мене є, –

Це втрачене кохання.

Я ледь втримався на поверхні,

Але все ще пливу,

Все ще тримаюся за надію,

Хоча знаю – вона зникає.

Втрачене кохання.

Це – втрачене кохання.

Але навіть така любов

Варта того, щоб її відчути.