Кабінет міністрів анонсував скасування актів виконаних робіт
Акти виконаних робіт досі застосовують лише у країнах пострадянського простору
Уряд планує скасувати обов’язкове підписання акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці в суботу, 6 вересня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами прем’єрки, такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.
«Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік», – зауважила Свириденко.
Законопроєкт №13598 опублікували на сайті Верховної Ради ще у четвер, 4 вересня.
Акт виконаних робіт – документ, який підтверджує факт надання робіт чи послуг і відсутність претензій у замовника до якості їх надання. Його використовують також для можливості розрахувати настання податкових зобов’язань, а саме податкового кредиту.
Проте Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна ще у 2022 році зауважував, що акт виконаних робіт не страхує від ризиків невиконання робіт і фіктивності операцій. Натомість їхнє ведення створює проблеми на міжнародному рівні. У розвинених країнах світу відсутній такий документ, його досі застосовують лише у країнах пострадянського простору, зокрема, Білорусі, Казахстані, Вірменії, та Молдові.
Згідно із дослідженням Центру, понад 74% підприємців вважають, що їм було б легше працювати в умовах, коли підписування актів не обов’язкове. Аналітики проєкту зазначали, що в масштабах Україн загальні витрати для економіки від обігу актів виконаних робіт сягають 34 млрд грн на рік (близько 0,6% ВВП) у довоєнних цінах.
