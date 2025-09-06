За словами Юлії Свириденко, скасування актів полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими партнерами

Уряд планує скасувати обов’язкове підписання акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці в суботу, 6 вересня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

«Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік», – зауважила Свириденко.

Законопроєкт №13598 опублікували на сайті Верховної Ради ще у четвер, 4 вересня.

Акт виконаних робіт – документ, який підтверджує факт надання робіт чи послуг і відсутність претензій у замовника до якості їх надання. Його використовують також для можливості розрахувати настання податкових зобов’язань, а саме податкового кредиту.

Проте Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна ще у 2022 році зауважував, що акт виконаних робіт не страхує від ризиків невиконання робіт і фіктивності операцій. Натомість їхнє ведення створює проблеми на міжнародному рівні. У розвинених країнах світу відсутній такий документ, його досі застосовують лише у країнах пострадянського простору, зокрема, Білорусі, Казахстані, Вірменії, та Молдові.

Згідно із дослідженням Центру, понад 74% підприємців вважають, що їм було б легше працювати в умовах, коли підписування актів не обов’язкове. Аналітики проєкту зазначали, що в масштабах Україн загальні витрати для економіки від обігу актів виконаних робіт сягають 34 млрд грн на рік (близько 0,6% ВВП) у довоєнних цінах.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада підтримала закон про легалізацію криптовалюти в Україні.