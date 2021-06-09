Кабінет міністрів України пропонує ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб з 8 країн, причетних до поширення пропаганди та виправдання збройної агресії РФ. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З відповідною пропозицією Кабмін звернувся до РНБО.

«Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах», – йдеться в повідомленні.

Планується, що санкції будуть введені до фізичних та юридичних осіб, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію та пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

«Пакет санкцій ... передбачає блокування користування майном на території нашої держави, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, унеможливлює виведення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України», – зазначається в повідомленні.

Окрім того, зауважується, що таке рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України. Зазначимо, що міністерство не розкриває, хто саме увійде до списку санкцій.