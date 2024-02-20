Україна отримає від Канади партію дронів SkyRanger

Канада вже навесні планує передати Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 73 млн доларів. Про це 20 лютого повідомив міністр оборони Канади Біл Блер, пише «Укрінформ».

«Канада інвестує ці кошти, аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70», – зазначив Блер. За його словами, ці дрони канадського виробництва – одні з найкращих у світі в своєму класі.

«Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі», – пояснив міністр.

Він додав, що SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

Блер уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей і послуг з обслуговування.