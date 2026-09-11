Канада запровадила санкції проти ще вісьмох росіян, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, а також до їхньої індоктринації та мілітаризації. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на сайт канадського уряду.

До санкційного списку потрапили:

очільник МНС Росії Александр Куренков,

голова Федерального агентства у справах молоді («Росмолодежь») Григорій Гуров, голова правління «Руху перших» Артур Орлов,

керівник ради регіонального відділення «Руху перших» Денис Чернобай.

Канада також ввела обмеження щодо радника апарату уповноваженого з прав дитини Владіміра Хромова, а також голови опікунської ради Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям Єлєни Мільської. До документа також включені Александра Кульгіна та Віталій Сук.

Нагадаємо, 10 серпня Канада запровадила санкції проти оборонної компанії Streit Group, яка постачала Росії військову техніку, зокрема бронемашини Spartan-SUT та Cobra-LAMV. З грудня 2023 року ця компанія перебуває під санкціями України.

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