35-річний уродженець Дніпропетровщини Євгеній Калугін розпочав кар'єру у прокуратурі

Керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгеній Калугін опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Євгеній Калугін задекларував 547 тис. грн зарплати в управліннях БЕБ у Закарпатській та Чернівецькій областях. Для порівняння у 2022 році в МВС України він заробив 290 тис. грн. На банківських рахунках в Євгенія Калугіна грошей нема, натомість готівкою він тримає 32,7 тис. доларів.

У спільній власності керівника БЕБ Закарпаття та його родини квартира у Дніпрі. В Ужгороді він проживає в будинку, який разом з двома земельними ділянками загальною площею 2 тис. м2, орендує його дружина Альона Калугіна. Остання у 2023 році задекларувала понад 9 млн грн доходу від підприємницької діяльності – комп’ютерного програмування. Як і чоловік, Альона Калугіна грошей на рахунках у банку не має, готівкою в неї 308 тис. доларів.

У власності дружини керівника БЕБ Закарпаття BMW X5 2019 року випуску, який вона купила у 2023 році замість проданого за 1,5 млн грн BMW X5 2015 року випуску.

Додамо, що 35-річний уродженець Дніпропетровщини Євгеній Калугін у 2011- 2018 роках працював у місцевій прокуратурі, а потім в ДБР та МВС України. Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області він очолив у серпні 2023 року після того, як його попередника відсторонили від роботи через хабарництво детектива.