Посадовцям загрожує від трьох до шести років тюрми

Правоохоронці підозрюють керівництво загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області у закупівлі неякісних захисних комплектів на понад 14 млн грн. Рятувальні костюми виявилися непридатними та вже кілька років лежать на складах. Про це у понеділок, 16 лютого, повідомили пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році начальник загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області та його заступник організували закупівлю 1730 комплектів хімічного захисту (костюм, рукавиці, чоботи та валіза), які виявилися непридатними та досі лежать на складах.

«Для перемоги конкретного постачальника створили видимість конкуренції з трьома ціновими пропозиціями. Дві компанії виявилися фіктивними та не здійснювали відповідної діяльності. Після укладення договору з бюджету сплатили понад 14 млн грн», – повідомляють правоохоронці.

Експертиза встановила, що захисні костюми мають ненадійні шви, а частина комплектів – без захисного скла. За інформацією ДБР, посадовці знали про порушення, однак не ініціювали повернення продукції постачальнику.

Посадовцям інкримінують зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та зі штрафом.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.