Інститут заплатив за непередбачене договором підживлення посівів

На Закарпатті оголосили підозру в.о. директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук (НААН). За махінації на понад 600 тис. грн посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 14 травня, йдеться про договір на вирощування кукурудзи, за яким до актів приймання-передачі внесли послуги, не передбачені умовами угоди, а також застосували завищені тарифи.

«До фінальних актів включили “підживлення посівів” та “доробку врожаю”, які не були передбачені ні договором, ні погодженими розцінками. Акти виконаних робіт із завідомо неправдивими даними підозрювана підписала та завірила печаткою інституту. Збитки державі склали близько 679 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За інформацією УжНУ, з лютого 2026 року Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН на Закарпатті очолює Ізольда Балян.

Посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем і службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення. Підозрювану відправили під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід прокуратура оскаржила.

Нагадаємо, попередню керівницю інституту НААН на Закарпатті затримали у вересні 2025 року за махінації з зерном.