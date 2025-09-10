Разом зі спільницею посадовиця незаконно видала зі складу 300 тонн сої і проса

На Закарпатті керівницю наукового інституту НААН України та її спільницю – завідувачку складу підозрюють у розтраті зерна на майже 2 млн грн. Посадовицям загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 10 вересня, підозрювані, змовившись, незаконно видали зі складу 140 тонн проса та 160 тонн сої, які є державною власністю, завдавши збитків на 1,9 млн грн.

За інформацією НААН, сільськогосподарською дослідною станцією академії на Закарпатті є Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку, який очолює Ольга Матієга.

Підозрюваним інкриміновано розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Прокуратура проситиме суд взяти посадовиць під варту з альтернативою застави у розмірі не менше 1,9 млн грн.