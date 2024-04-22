У понеділок, 22 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як і коли може завершитися блокада польсько-українського кордону.

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Днями з нашого кордону з Польщею почали надходити добрі новини. Учасники акцій протесту перестали блокувати ключові пункти пропуску «Корчова – Краківець» і «Медика – Шегині». Ще раніше з 16 квітня повністю розблокували рух вантажного транспорту на пункті пропуску «Угринів – Долгобичув». І вже сьогодні завершилася акція протесту польських фермерів на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Отак і виникає враження, що криза наближається до завершення. Невже майже піврічна блокада кордону нарешті припиниться, хоча уряди обох країн спільно із Брюсселем перебувають лише на півдорозі до вирішення усіх незгод стосовно експорту українського зерна та іншої агропродукції.

Глави урядів обох Польщі та України вже встигли обережно запевнити про обопільний пошук добрих рішень у конфліктному питанні. Денис Шмигаль заявляє, що блокада шкодить не лише Україні, але й самій Польщі і всім навколо у Європі. Дональд Туск каже, що сторони близькі до вирішення проблеми блокування кордону. Днями премʼєр Польщі пішов у своїх заявах ще далі: він закликав фермерів припинити блокування кордону, зважаючи на складність ситуації, в якій зараз перебуває Україна внаслідок серії важких російських бомбардувань. За словами Дональда Туска, найближчий час може стати вирішальним у ході війни проти Росії. Він звернувся до всіх і кожного у Польщі і закликав не робити нічого, що може зашкодити Україні.

Польський прем’єр-міністр раптово згадав, що прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури, тож за необхідності їх можуть розблокувати силовим способом. Раніше Туск утримувався від таких різких заяв. Окрім батога, польська влада пропонує і пряник: уряд готовий надавати допомогу тим, хто втратив частину своїх прибутків через промахи державної політики на кордоні. Отож державні служби Польщі працюватимуть над розблокуванням пунктів пропуску, а Туск сподівається, що при цьому не доведеться вдаватися до заходів примусу.

Однак не варто вважати, що програш конкуренції на сільськогосподарському ринку перестане турбувати польських фермерів. Вони і далі вбачають в українських аграріях потужного конкурента, з яким неможливо конкурувати без захисту держави. І глава польського уряду визнає цю проблему. Ми не маємо жодних ілюзій щодо позиції Дональда Туска стосовно проблеми експорту українського зерна. Цю позицію дуже красномовно ілюструє ось цей нещодавній виступ політика під час дебатів з польським фермером, де Туск доводив, що саме він першим почав бити у всі дзвони і звертати увагу на загрозу експорту агропродукції з України.

«Коли Качинський і Моравецький заявляли, що я російський агент, бо хочу ослабити Україну і кажу дурниці про українське зерно, то я вас тоді не бачив на блокаді. А коли через два місяці уряд PіS сказав, що українське зерно це окей, немає жодного приводу турбуватися, то я не бачив пана на блокаді! А потім прийшов серпень, і ми зробили такі короткі відеоролики, де показували тисячі вагонів. Показували, якої довжини потяг з українським зерном. Він тягнувся від Свиноустя до Перемишля. Тоді я був сам! Був сам. Навіть мої приятелі казали, що не можна так виступати, бо це антиукраїнська позиція», – каже Туск.

Отож премʼєр Польщі, попри всі позитивні заяви останніх днів, і надалі прагматично захищатиме польські бізнес-інтереси і свою підтримку серед виборців. Український уряд тим часом пішов на суттєві поступки в питання експорту і транзиту агропродукції. Будуть квоти і додаткові перевірки на кордоні, але лише так можливо уникнути блокади і конфліктів останніх місяців.

І вже зрозуміло, що ця криза між нами і сусідами з Європейського Союзу не остання, тому доведеться зробити висновки після емоційних гойдалок з Польщею, коли ми за кілька років перейшли від запевнень у вічній дружбі без кордонів до шарпанини і провокацій на тих же кордонах. Бо Європейський Союз, звісно, про цінності, але з калькулятором у руці.