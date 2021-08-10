Система отримання електронних перепусток у громадський транспорт Києва перебуває на стадії тестування

Влада Києва підготувала електронну систему спецперепусток у громадський транспорт на випадок посилення карантинних заходів у зв’язку з погіршенням ситуації з Covid-19, повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

За його словами, онлайн-система подачі заявок, за якою можна буде отримати спецперепустку, вже працює в тестовому режимі.

«Передумов для введення суворого карантину сьогодні в Києві немає. Однак ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємося заздалегідь в усіх напрямках. З огляду на попередній досвід і побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Тепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, які забезпечують життєдіяльність міста», – пояснив Кулеба.

Скористатися послугою отримання електронних перепусток у громадський транспорт Києва можуть керівники підприємств, а також фізичні особи-підприємці. підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Фізичні особи-підприємці під час подачі заявки повинні вказати види діяльності, відповідно до своїх КВЕДів. для запобігання фальсифікації, всіх працівників, поданих у списку, будуть перевіряти щодо працевлаштування в зазначеній установі, підприємстві чи організації.

Детальніше з процедурою отримання електронних перепусток у громадський транспорт Києва можна ознайомитися на сайті КМДА.