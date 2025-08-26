Броварський проспект у Києві, на якому зупинили мобільну вогневу групу

Патрульна поліція Києва на 340 грн оштрафувала за перевищення швидкості мобільну вогневу групу 112-ї бригади ТрО. Військові готувалися збивати дрони, оскільки в сусідніх областях оголосили повітряну тривогу. Інцидент трапився 23 серпня о 16:50 на Броварському проспекті. Інформацію про штраф поширили у місцевих телеграм-каналах. Поліція Київської області 25 серпня підтвердила, що оштрафувала військових, але наголосила на відсутності повітряної тривоги в регіоні.

Військові їхали на автомобілі Land Rover зі швидкістю 79 кілометрів на годину. «В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали», – розповіли поліцейські.

Патрульні наголосили, що військовослужбовці на загальних засадах несуть покарання за порушення ПДР. Через це на водія Land Rover винесли постанову про порушення швидкісного режиму (ч. 1 ст. 122 КУпАП). Військовий через електронний термінал оплатив штраф на місці.

«Під час перевірки інформації, поширеної в медіа, ми також з’ясували, що на момент складання адміністративних матеріалів повітряна тривога була оголошена в Чернігівській і Сумській областях. У Києві та Київській області офіційно тривоги не було. Військові прямували для виконання лише майбутнього завдання. Закликаємо медіа та громадськість поширювати лише перевірену інформацію та довіряти офіційним каналам комунікації», – написали патрульні.

Додамо, що повітряну тривогу у Києві 23 серпня оголошували двічі – з 05:59 до 06:32, з 09:58 до 10:21. На території області після 16:50 (час, коли поліція зупинила вогневу групу) сирени лунали двічі у Броварському (18:16 – 20:13) та Бориспільському (18:43 – 19:01) районах. Однак ракетна небезпека на сусідній Чернігівщині розпочалася о 16:46. Повітряні сили повідомляли, що збивають ворожі БпЛА в центральній, північно-східній частині Чернігівщини та на північному заході Сумщини. О 18:20 російські дрони почали заходити на територію Броварського району.