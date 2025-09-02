Поліцейського разом з ухилянтами затримали на в'їзді до Чернівецької області

ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру старшому інспектору поліції Києва, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам тікати через кордон. Службовець привозив їх на кордон із Румунією у Чернівецькій області під виглядом спецпризначенців, повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 2 вересня.

За даними слідства, поліцейський перевозив ухилянтів із Києва до Вижницького району Чернівецької області. За свої послуги він просив 6000 євро з людини. Гроші перед виїздом залишали спільниці.

«Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. У разі зупинки, він показував посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Поліцейського та групу ухилянтів затримали на в’їзді до Буковини 23 серпня. Після перевірки чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адмінпорушення, а правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (сприяння організації незаконного переправлення кількох осіб через кордон за змовою службовою особою). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.