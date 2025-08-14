Дата незмінна щороку

Успіння Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти найбільших християнських свят, що має особливе значення у церковному календарі. Воно символізує завершення земного шляху Богородиці та її возз'єднання з Ісусом Христом у вічності. Коли святкують Успіння у 2025 році, яку історію має та які традиції несе це свято, пишуть «Вікна».

Коли відзначають Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році

У 2025 році це свято припадає на 15 серпня за григоріанським календарем. Дата незмінна щороку. Цього разу 15 серпня випадає на п’ятницю, тож у цей день храми збирають вірян для спільної молитви та богослужіння.

Як виникло свято: коротка історія

Згідно з церковним переданням, після смерті й воскресіння Христа Його Матір – Діва Марія – жила в Єрусалимі, ведучи праведне життя й підтримуючи перших християн. Одного дня, перебуваючи в молитві, вона побачила Архангела Гавриїла, який повідомив їй про наближення часу переходу у вічність.

Протягом трьох днів, що залишились, Марія мала змогу попрощатися з апостолами та своїми близькими. Коли настанув час, у їхній присутності вона мирно відійшла до Бога. Ця подія вважається не смертю в звичному розумінні, а «успінням», спокійним і світлим переходом до Царства Небесного.

Саме тому свято й отримало назву Успіння Пресвятої Богородиці, що підкреслює не смуток, а надію на життя вічне.