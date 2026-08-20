У межах сучасного Дніпра були козацькі поселення і фортеці

Історія міста Дніпро веде відлік від поселення Стара Самарь і датою заснування міста офіційно визнали 1526 рік. Це на 250 років раніше, ніж вважалося раніше. Дніпровські депутати внесли зміни до Статуту територіальної громади Дніпра, в якому зафіксували ці історичні неточності. Про це повідомили на сторінці міськради.

Історики довели справжню дату заснування Дніпра у 1526 році, коли там з’явилося поселення Стара Самарь, тим самим зруйнувавши імперські та радянські міфологеми. На користь цієї дати свідчать понад 6 тисяч археологічних артефактів та тисячі квадратних метрів розкопок, що вказує на тяглість урбаністичного процесу. На території сучасного Дніпра існували козацькі фортеці. Одну з них відтворили у 3D.

«Ми утверджуємо українські козацькі витоки Дніпра, спростовуємо імперські та радянські міфологеми про запустіння, що нібито існувало на цих теренах у доімперський період. Ми утверджуємо українську історичну пам’ять, свідомість та ідентичність», – зазначив доктор історичних наук, професор Сергій Світленко.

Раніше роком заснування міста Дніпра вважали 1776, коли російська імператриця Єкатерина II наказала заснувати Катеринослав.

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