Олександр Супруненко отримав підозру за будівництво на захопленій землі

Колишній народний депутат VII та VIII скликань отримав підозру в самовільному зайнятті землі біля Дніпра та зведенні там будинку. Про це повідомили у вівторок, 27 січня, у пресслужбах Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах повідомила, що підозру отримав екснардеп та колишній депутат КМДА Олександр Супруненко.

За даними поліції, народний депутат самовільно захопив земельні ділянки, які ведуть до затоки річка Десенка та колектора Північно-Дарницького меліоративного каналу річки Дарниця. Території прилягали до його власної земельної ділянки.

«За даними слідства, народний обранець встановив паркан та самовільно зайняв ще кілька суміжних земельних ділянок загальною площею 29,81 сотки, які облаштував як продовження приватної прибудинкової території», – повідомили у пресслужбі поліції.

На захоплених землях Супруненко незаконно побудував одноповерховий будинок площею 103 м². Зазначається, що самовільно зайняті ділянки розташовані в межах прибережної захисної смуги, де заборонено встановлювати огорожі та здійснювати будівництво.

Колишньому депутату повідомили про підозри за ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво). Йому загрожує до трьох років позбавлення або до чотирьох років обмеження волі.

Зазначимо, Олександр Супруненко народився у Києві у 1971 році. До політичної карʼєри працював шофером, оператором АЗС, юридичним та маркетинговим консультантом. У 2000-х роках обіймав посаду директора на підприємствах «Рентекс», «Мірадем» «Юридичний центр „Еквітас“» та «Правозахисник».

З 2006 року працював депутатом Київської міської ради за списком Блоку Леоніда Черновецького як безпартійний.

Вперше був обраний депутатом до Верховної ради у 2007 році за списками «Партії регіонів», а вдруге – як самовисуванець. У 2012 році голосував за скандальний закон про засади державної мовної політики, який розширював використання російської мови. На виборах 2019 року не пройшов до парламенту як мажоритарник.