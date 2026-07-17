Володимира П’ятковського обрали суддею Коломийського міськрайонного суду безстроково у червні 2004 року

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила колишньому судді Коломийського районного суду 5 років позбавлення волі. Про це повідомили у САП у п’ятницю, 17 липня.

За матеріалами справи, йдеться про Володимира П’ятковського. У вересні 2022 року він разом з адвокатом Іваном Козаком взяли в обвинуваченого у їзді під наркотиками 1200 доларів за непритягнення до адміністративної відповідальності. Суддю затримали під час отримання хабаря.

Суд призначив спільнику судді 3 роки умовного терміну, а в грудні 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Володимира П’ятковського.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, дії судді кваліфікували за ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.



«Вироком суду йому призначено 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією половини майна. Вирок суду набере законної сили через 30 днів, якщо його не буде оскаржено в апеляції», – зазначили в САП.

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Додамо, що Володимира П’ятковського обрали суддею Коломийського міськрайонного суду безстроково у червні 2004 року. За інформацією НАЗК, у власності судді у 2024 році були 10 тис. доларів, 200 тис. грн та 1500 євро. Водночас нерухомість була оформлена на його дружину – три земельні ділянки з недобудованим садовим будинком та BMW 2014 року випуску.