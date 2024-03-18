Марину Прилуцьку звільнили з посади через заяву СБУ про наявність у неї російського паспорта

Колишня посадовиця міністерства юстиції Марина Прилуцька, яка хоче повернути посаду в міністерстві, надала суду довідку, яка нібито засвідчує відсутність у неї паспорту Росії. Водночас у тексті довідки виявили низку помилок, які ставлять під сумнів справжність документа, повідомили у прес-службі Мін’юсту у понеділок, 18 березня.

Справу щодо колишньої чиновниці Мін’юсту, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російський паспорт, розглядає Шостий апеляційний адміністративний суд. Прилуцька, яка намагається повернутися на посаду в Мін’юсті, надала документ з лексичними помилками.

За даними Мін’юсту, адвокати колишньої посадовиці надали довідку Головного управління МВС Росії у Москві. На противагу даним СБУ, у нібито російському документі йдеться, що інформації про наявність у Марини Прилуцької громадянства відсутня. Крім того, у довідці йдеться, що екс-посадовиця нібито не значиться серед зареєстрованих на території Росії осіб.

Довідка щодо Марини Прилуцької має помилки в тексті

«Від направлення адвокатського запиту до отримання відповіді з РФ минуло всього дев’ять днів. Справжність документа з Російської Федерації викликає сумніви і тому, що він містить кілька грубих граматичних помилок. Наприклад, в одному з випадків неправильно застосовано відмінок міста Москва “..по г. Москва” (водночас у бланку правильно зазначено – “ГУ МВД России по г. Москве»”), а слово “значиться” написано з м’яким знаком», – повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Також у міністерстві повідомили про інші ознаки, які свідчать про підробленість документа. Які саме, у прес-службі Мін’юсту не уточнили, проте пообіцяли докладно описати їх на засіданні суду щодо Прилуцької у вівторок, 19 березня.

Нагадаємо, СБУ виявила у Марини Прилуцької російський паспорт, який вона, за даними правоохоронців, отримала у тимчасово окупованому Криму у 2014 році. В СБУ повідомили, що посадовиця приїхала до Ялти, щоб зареєструвати місце проживання та отримати паспорт. Крім того, СБУ повідомила, що Прилуцька мала контакти з представниками російської ФСБ. Жінку звільнили з посади, проте вона внесла оскарження цього рішення у липні 2021 року, позивавшись до Окружного адміністративного суду Києва.

9 січні 2024 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення Прилуцької з посади.